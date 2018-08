Dark Souls: Remastered: Termin der Switch-Version steht fest - 4Players.de

Original: 720p

Nintendo Switch: TV-Modus: 1080p; Handheld-Modus: 720p

Original: 30fps

Nintendo Switch: 30fps

Original: 1 bis 4

Nintendo Switch: 1 bis 6

Original: P2P

Nintendo Switch: Spezieller Game-Server

Original: Separat

Nintendo Switch: Inbegriffen

Dark Souls: Remastered wird am 19. Oktober 2018 für Nintendo Switch erscheinen. Ab dem selben Tag wird auch das amiibo von Solaire of Astora erhältlich sein. "Spieler können durch das Scannen des amiibos die Geste 'Gelobt sei die Sonne' schon früher im Spiel freischalten. Ohne das amiibo wird die Geste analog zur ursprünglichen Version im späteren Spielverlauf freigeschaltet", schreibt Bandai Namco Entertainment.AuflösungBildrateOnline MehrspielerOnline SystemDLC (Artorias of the Abyss)"Während des Network Tests können sie bereits vor Release in die Welt von Dark Souls eintauchen. Hierzu werden in Kürze weitere Informationen bekanntgegeben."Letztes aktuelles Video: Remastered EnhancementsUnseren Test findet von Dark Souls: Remastered auf PC, PS4 und Xbox One findet ihr hier : "Mit Demon's Souls wurde im Jahr 2009 eine Tür auf der PlayStation 3 geöffnet, hinter der sich etwas Besonderes verbarg. Damals gingen nur wenige Abenteurer hindurch, aber sie waren begeistert und erzählten davon. Egal ob Spielwelt, Atmosphäre, Kampfsystem oder Online-Modus - alles war irgendwie anders, alle wollten mehr davon. Zwei Jahre später öffnete From Software eine Pforte und mit Dark Souls wurde aus der Nische eine neue Spielart, die viele andere Titel bis heute prägt."