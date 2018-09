Dark Souls: Remastered: Netzwerk-Test auf Switch beginnt am 21. September - 4Players.de

Original: 720p

Nintendo Switch: TV-Modus: 1080p; Handheld-Modus: 720p

Original: 30fps

Nintendo Switch: 30fps

Original: 1 bis 4

Nintendo Switch: 1 bis 6

Original: P2P

Nintendo Switch: Spezieller Game-Server

Original: Separat

Nintendo Switch: Inbegriffen

An diesem Wochenende findet der Netzwerk-Test von Dark Souls: Remastered auf Nintendo Switch statt, und zwar am Freitag (21. September), Samstag (22. September) und Sonntag (23. September) von jeweils 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr. Die notwendige Software kann im Nintendo eShop oder hier heruntergeladen werden.Dark Souls: Remastered wird am 19. Oktober 2018 für Switch erscheinen. Ab dem selben Tag wird auch das amiibo von Solaire of Astora erhältlich sein. "Spieler können durch das Scannen des amiibos die Geste 'Gelobt sei die Sonne' schon früher im Spiel freischalten. Ohne das amiibo wird die Geste analog zur ursprünglichen Version im späteren Spielverlauf freigeschaltet", schreibt Bandai Namco Entertainment.Unseren Test von Dark Souls: Remastered auf PC, PlayStation 4 und Xbox One findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Remastered EnhancementsAuflösungBildrateOnline MehrspielerOnline SystemDLC (Artorias of the Abyss)