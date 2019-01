Dark Souls: 500 Euro teure Trilogy Collector's Edition zusammen mit der Dark Souls Trilogy angekündigt - 4Players.de

Die Inhalte der Dark Souls Trilogy Collector's Edition

Bandai Namco Entertainment Europe hat die Dark Souls Trilogy Collector's Edition für Europa angekündigt. Die auf 2.000 Exemplare limitierte Edition ist exklusiv im Store von Bandai Namco für PC, PS4 und Xbox One vorbestellbar. Sie kostet stolze 499,99 Euro und wird ab dem 31. Mai 2019 erhältlich sein ( zum Store ).Die Trilogy Collector's Edition umfasst Dark Souls Remastered, Dark Souls 2: Scholar of The First Sin und Dark Souls 3: The Fire Fades sowie sämtliche DLC-Inhalte für alle drei Spiele. Darüber hinaus ist eine "hochwertige, nummerierte und handbemalte 34 cm hohe" Statue (Elite-Ritter am Leuchtfeuer), der Soundtrack in Form von sechs CDs mit Musik aus allen drei Spielen sowie das 460-seitige Kompendium enthalten.Das Kompendium bietet illustrierte Karten mit den Positionen der Boss-Gegner und NPCs, eine Item-Enzyklopädie, ein Bestiarium aller Feinde sowie Boss-Gegner und ein Manuskript aller sich wiederholenden Dialoge beinhaltet. Das in der Trilogy Collector's Edition enthaltene Kompendium liegt in englischer Sprache vor. Das Kompendium wird später in deutscher Sprache (separat) im lokalen Handel zum Preis von 49,99 Euro erhältlich sein.Die Standard Edition der Dark Souls Trilogy mit allen drei Spielen, DLCs und digitalen Soundtracks wird ab dem 1. März 2019 im Handel verfügbar sein.