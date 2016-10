Dota 2: "Battle Pass - Herbst 2016" verfügbar - 4Players.de

Für DotA 2 steht der "Battle Pass - Herbst 2016" für 7,09 Euro zum Kauf bereit. Die Entwickler schreiben dazu: "Bewältigen Sie Quests, die Ihre Dota-Skills auf die Probe stellen werden, gewinnen Sie Wetten, um Extra-Battle Points einzusammeln und schalten Sie Errungenschaften frei, während Sie Ihre Zielvorgaben erfüllen und dabei kontinuierlich Ihren Battle Level steigern, um eine Anzahl von Belohnungen und Schätzen während dieser Battle Pass Saison zu ergattern. (...) Der Weekend-Battle-Cup meldet sich pünktlich zum Herbst zurück und bietet einen spannenden, wöchentlichen Wettkampf. Versammeln Sie sich als eines von acht Teams und treten Sie in den K.O.-Playoffs jeden Samstag an, um eine Chance auf wertvolle Schätze und andere, exklusive Belohnungen zu erhalten. Wir haben hierzu auch eine neue Teamfunktion veröffentlicht, mit der Sie fünf willige Mitstreiter im Handumdrehen finden werden, und Besitzer des Battle Passes werden nun auch Errungenschaften in diesem Turnier freischalten können.Falls Sie sich gut genug schlagen, dann können Sie sogar eine Einladung zum exklusiven Champions Cup am Ende der Saison erhalten. Champions Cup Gewinner der achten Stufe werden sich dann sogar mit anderen Stufe-8 Gewinnern zu einem Team formieren dürfen, um einen von vier Qualifikationsplätzen in der Major Battle Cup Qualifikationsrunde im Frühling anzutreten, wobei die Gewinner eine Einladung zur regionalen Qualifikationsrunde beim Major im Frühling erhalten werden. (...) Die heutige Aktualisierung enthält zudem einen neuen Bereich zu Gegenständen in der Lernen-Sektion. Hier erhalten Sie nun Beschreibungen, Statistiken und Rezepturen zu jedem Gegenstand der Shops innerhalb des Spiels. Unsere nächste Aktualisierung wird kurz vor Winteranfang am 12. Dezember 2016 stattfinden."