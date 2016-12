Dota 2: Update 7.00: Monkey King (Held), Rucksack, Talentsystem à la Heroes of the Storm und viele Veränderungen - 4Players.de

Für Dota 2 ist das große Update 7.00 angekündigt worden. Es ist fortan auf dem Testserver verfügbar und soll bereits morgen, am 12. Dezember, weltweit veröffentlicht werden. Mit dem Update wird der "Monkey King" als neuer Held (Melee Carry Escape Disabler) eingeführt. Darüber hinaus kommt ein Talentsystem ins Spiel, das stark an Heroes of the Storm erinnert. Erreicht man die Stufen 10, 15, 20 und 25 darf man sich jeweils zwischen zwei Talenten entscheiden. Die Talente unterscheiden sich je nach Held und erlauben eine weitere Spezialisierung. Neu sind ebenfalls Schreine als Gebäude (Heilungsaura mit langer Abklingzeit) und der Rucksack, der es ermöglicht, dass man drei zusätzliche Gegenstände mitnehmen kann. Aufgrund dieser Veränderungen wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet. Auch das "Pregame" und die allgemeine Balance (Gegenstände, Helden, Spielmechanik) wurden grundlegend verändert.Weitere Details: Monkey King Community-Authored Bots und Umgebungsveränderungen Letztes aktuelles Video: Monkey King Teaser