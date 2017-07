DOTA 2: Update soll den Einstieg erleichtern - 4Players.de

Für DOTA 2 ist ein Update veröffentlicht worden, das neuen Spielern den Einstieg erleichtern soll. So wird einerseits die Heldenauswahl auf 20 ausgewählte Charaktere eingeschränkt und andererseits soll das Matchmaking-System primär Mitspieler suchen, die bisher ein vorwiegend "gutes Verhalten" an den Tag gelegt haben."Für neue Spieler wird die Auswahl während der ersten 25 Partien auf eine von uns ausgewählte Gruppe aus 20 Helden beschränkt. Diese Einführungsgruppe besteht aus Helden, mit denen neue Spieler das Spiel am besten kennenlernen und dabei Spaß haben können. Des Weiteren werden Neulinge in ihren Partien jetzt primär mit solchen Spielern gemischt, die ein konsequent gutes Verhalten an den Tag legen. Gerade für Neueinsteiger ist es wichtig, gute soziale Erfahrungen zu machen, während sie versuchen, das Spiel zu begreifen. Die Spielsuche wird ab jetzt sicherstellen, neuen Spielern gleich gute Verbündete und Gegner zu finden, die außerdem auch durch gutes Verhalten aufgefallen sind." Darüber hinaus wird beim Turnier "The International" auch ein Stream speziell für Neuanfänger und Neulinge geboten Letztes aktuelles Video: Monkey King Teaser