DOTA 2: The International 2017: Hauptveranstaltung gestartet; Zusammenfassung der Gruppenphase - 4Players.de

Die Hauptveranstaltung von The International 2017 (TI7) ist eingeläutet worden. Sechzehn Teams spielen über sechs Tage im Doppel-K.o.-System um die "Aegis of Champions". Die DotA-2-Weltmeisterschaft gipfelt am Samstag (12. August) im Finale. Den Spielplan könnt ihr euch hier anschauen (zum Livestream ). Das Sieger-Team im Finale erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.506.162 Dollar. Für den zweiten Platz gibt es 3.820.423 Dollar. Insgesamt sind aktuell 23.977.641 Dollar im Preisgeldtopf (neuer Rekord).Was in der Gruppenphase passiert ist, wird im folgenden Video kurz zusammengefasst. Welche Teams an der Veranstaltung teilnehmen, findet ihr hier