DOTA 2: The Dueling Fates: Zwei weitere Helden angekündigt - 4Players.de

Valve Software hat nach der (wenig umjubelten) Ankündigung des Dota-Kartenspiels Artifact nun zwei weitere Helden für Dota 2 angekündigt. Der folgende Trailer wurde beim Turnier The International 2017 gezeigt. Die Namen der Charaktere wurden nicht genannt.Der erste Held ist katzenartig und verfügt über einen Schuppen-Umhang, der einen Rollen-Angriff ermöglicht. Der Charakter erinnert an "Der gestiefelte Kater" (Puss in Boots; Shrek) oder Cait Sith (Shin Megami Tensei). Der zweite Neuzugang ist eine Fee mit einer Laterne. Beide Charaktere sollen mit dem Update "The Dueling Fates" eingeführt werden und stammen nicht aus der ursprünglichen Dota-Mod (WarCraft 3). Weitere Details stehen noch aus.Letztes aktuelles Video: The Dueling Fates