DOTA 2: The International 2017: Das Siegerteam steht fest: 10,83 Mio. Dollar Preisgeld gehen an ... - 4Players.de

Team Liquid hat das Finale von The International 2017 (TI7) gewonnen. Das von KuroKy (Kuro Salehi Takhasomi) aus Deutschland angeführte, multinationale Team konnte sich eindeutig (mit 3-0) gegen Newbee aus China durchsetzen. Das Dota-2-Team sicherte sich somit die "Aegis of Champions" und rund 10,83 Mio. Dollar Preisgeld für den Sieg. Das zweitplatzierte Team erhielt 3,94 Mio. Dollar ( zum Spielplan ). Nachholbedarf hat Team Liquid hingegen beim Öffnen der Champagnerflasche Video ).Im Zuge des Turniers hatte Valve Software außerdem Artifact: The Dota Card Game Details ) und zwei weitere Dota-Helden ( Details ) angekündigt. Darüber hinaus wurden im Juli mehrere Veränderungen an der Struktur der Esport-Wettkampfsaison 2017/2018 angekündigt. "Statt die bekannten Majors abzuhalten, werden wir diverse unabhängige Turniere direkt unterstützen", stellte das Unternehmen klar ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: The Dueling Fates