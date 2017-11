Mit dem jüngsten Update für Dota 2 ist das Ranglistensystem überarbeitet worden. Zugleich wurde die erste sechsmonatige Ranglistensaison gestartet. Während der Saison können sich alle Spieler eine der neuen Rangmedaillen verdienen, welche dann im Spielerprofil die höchste erreichte Rangstufe während der aktuellen Saison ausweist. Weiter heißt es: "Das bedeutet, sobald Sie eine der Medaillen erhalten haben, können Sie diese für den Rest der Saison nicht wieder verlieren. In den anfänglichen Kalibrierungspartien werden Ihnen Mitspieler basierend auf Ihren bisherigen Leistungen zugewiesen.Es gibt insgesamt sieben Rangmedaillen, von denen jede mit bis zu fünf Sternen aufgewertet werden kann, bevor Ihnen die nächsthöhere verliehen wird: Herold, Wächter, Kreuzritter, Anführer, Legende, Uralter und Unsterblicher. Bei der Beurteilung Ihrer Fähigkeiten zählen sowohl Solo- als auch Gruppenpartien, wobei Solopartien eine größere Auswirkung auf Ihren Rang haben. Bei der Vergabe der Ränge 'Uralter' und 'Unsterblicher' werden ausschließlich Solopartien zur Bewertung herangezogen.Diese Aktualisierung erweitert außerdem die Funktion der globalen Rangliste. Allen Spielern mit dem Rang 'Unsterblicher' sowie fünf Sternen (dem höchsten erreichbaren Rang) wird nun ein Platz in der globalen Rangliste zugeordnet. Der Platz ist über die Medaille auch für andere Spieler sichtbar und wird im Spielerprofil sowie während einer Partie angezeigt."Ende Oktober ist das Update 7.07 mit den beiden neuen Helden "Dark Willow" und "Pangolier" veröffentlicht worden ( Details ).Letztes aktuelles Video: The Dueling Fates