Dota 2: Galaxy Battles 2018: Turnier auf den Philippinen wird der Major-Status entzogen

Valve Software hat den Major-Status des anstehenden Dota-2-Turniers auf den Philippinen im Rahmen der Dota-Wettkampfsaison 2017-2018 widerrufen ( Plan ). Das Turnier findet vom 15. bis zum 21. Januar 2018 statt (Preisgeld: 1 Mio. Dollar). In dem Statement heißt es: "Wir haben kürzlich von neuen Regelungen der philippinischen Regierung erfahren, welche auch die Einreise von E-Sport-Spielern betreffen, und uns deshalb dazu entschieden, den Major-Status des Turniers 'Galaxy Battles 2018' zu widerrufen. Es können dort folglich auch keine Qualifikationspunkte mehr gewonnen werden. Diese Entscheidung wurde getroffen, da wir der Meinung sind, dass als Bedingung zur Einreise die Privatsphäre der Spieler in unangebrachter Art und Weise verletzt wird. Das Turnier kann weiterhin stattfinden, allerdings ohne Beteiligung von Valve und nicht als Teil der offiziellen Dota-Saison. Unsere Entscheidung bedeutet nicht, dass wir Fans aus den Philippinen weniger schätzen und wir möchten uns bei allen, die das Event besuchen wollten, ausdrücklich entschuldigen.Wir befinden uns momentan in Gesprächen mit Turnierveranstaltern, damit nach Möglichkeit ein Major mit den eingeladenen und qualifizierten Teams stattfinden kann, bei dem die ursprünglich für die Galaxy Battles 2018 ausgelobten Qualifikationspunkte gewonnen werden können."Ein konkreter Grund diese Entscheidung wurde nicht genannt, abgesehen von einem vagen Eingriff in der Privatsphäre der Spieler. Laut RPS könnten verpflichtende Drogentests der Grund für Abstufung des Turniers sein, da eSportler auf den Philippinen als Athleten gelten. Und damit die eSportler eine Lizenz vom nationalen "Games and Amusements Board" (GoB) bekommen, ist ein Drogentest auf Cannabis (Marihuana) und Methamphetamine (Crystal Meth) zwingend erforderlich. Laut einem eSports-Journalisten hat das GoB sogar eine leichte Aufweichung der Regelung angeboten (Drogentests konnten im jeweiligen Heimatland des Sportlers durchgeführt werden), aber Valve ging auf dieses Entgegenkommen nicht ein. Es sollte wohl vermieden werden, dass manche Spieler "geoutet" werden könnten, wenn sie an dem Turnier nicht teilnehmen können. Auf den Philippinen gelten sehr strenge Anti-Drogen-Gesetze, wobei der Konsum von Cannabis nicht überall auf der Welt illegal ist.Letztes aktuelles Video: The Dueling Fates