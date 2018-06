DOTA 2: Last Team Standing: Teufelsgrotte ist für Battle-Pass-Besitzer verfügbar - 4Players.de

Valve : "Roshan der Unsterbliche hat unter seinem Versteck ein Labyrinth gefunden, durch das er nun ruhelos wandert, angetrieben vom Duft des seltensten Käses der Welt. Mit dem heutigen Update laden wir alle Battle-Pass-Besitzer dazu ein, ihm zu folgen und in die Teufelsgrotte hinabzusteigen. Dort unten braucht es Teamwork und Taktik im Kampf um einen reichhaltigen Schatz Battle Points. Schließen Sie sich mit zwei Freunden oder zufälligen Verbündeten zusammen und schlagen Sie sich durch ein Labyrinth aus monströsen Horden sowie hinterlistigen Fallen. Arbeiten Sie zusammen, um die sieben anderen Teams zu überlisten und zu überdauern. Das letzte überlebende Team gewinnt.

Für Battle-Pass-Besitzer von Dota 2 hat sich die Teufelsgrotte (Underhollow) geöffnet. Acht Teams mit je drei Spielern begeben sich auf eine kompetetive Quest nach Käse und kämpfen sich durch NPC-Horden und gegnerische Spielergruppen. Die Teams arbeiten sich dabei zur Kartenmitte vor, während der Spielbereich stetig kleiner wird. Die Variante ist demnach ein "Last Team Standing".Jede Woche haben Sie neue Chancen auf Battle Points, indem Sie eine Konfrontation als letztes Team überleben, einen Gegner im Kampf töten oder seltene, wertvolle Käsesorten, wie etwa den begehrten Roshefort, ausgraben. Aber denken Sie daran: Roshan hat seine eigene Agenda und in seiner Rage lässt er die Teufelsgrotte um sich herum einstürzen. Sie müssen flink sein und Ihren Weg weise wählen, wenn Sie mit dem Leben davonkommen wollen."Letztes aktuelles Video: The Dueling Fates