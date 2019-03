DOTA 2: Neuer Held: Mars, Gott des Krieges - 4Players.de

In Dota 2 ist mit Mars, Gott des Krieges und erster Sohn des Himmels, ein neuer spielbarer Held verfügbar . Er fällt in die Helden-Kategorien: Melee, Carry, Initiator, Disabler und Durable. Er kann seinen Speer werfen, mit seinem Schild schlagen, den Schild als (teilweisen) Schutz gegen physische Angriffe verwenden und last but not least die Arena des Blutes beschwören. Seine Fertigkeitenliste findet ihr hier . Darüber hinaus hat Drow Ranger ein neues Modell spendiert bekommen."Er hat seiner rauen Vergangenheit den Rücken gekehrt und mit einer neuen Identität ein neues Kapitel aufgeschlagen, frei vom Erbe des archaischen Pantheons seines Vaters. Seit Äonen lag die Führung von Göttern und Menschen in den Händen Zeus' und seinen unberechenbaren Launen. Fest entschlossen, die letzten Überreste der primitiven alten Zeit niederzureißen und ein neues Imperium aufzubauen, ist Mars nun endlich bereit, der Herrschaft des Göttervaters ein Ende zu setzen und das Zepter selbst in die Hand zu nehmen."