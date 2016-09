Mojang hat bei der Minecon 2016 ein weiteres Inhaltspaket für Minecraft angekündigt, das diverse chinesische Elemente (Architektur, Kreaturen, Szenerien etc.) umfassen wird. Das "Chinese Mythology Mash-Up Pack" wird am 4. Oktober 2016 für 4,99 Dollar auf PC, PS4, Xbox One, Xbox 360 und Wii U erscheinen. Am gleichen Tag wird es ebenfalls ein kostenloses Update mit neuen Gegenständen und Geländearten geben.Letztes aktuelles Video: Chinese Mythology Mash-Up Pack