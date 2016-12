Minecraft: Update 1.10 erweitert die Konsolenversionen und verleiht den Spielern Flügel - 4Players.de

"New mobs: Shulker, Stray Skeleton, Husk Zombie, Skeleton Trap Horses

New Blocks: Chorus Flower, Chorus Plant, Dragon Head, End Gateway, End Rod, Purpur Block,

Purpur Pillar, Purpur Stairs, Purpur Slab

New Items: Chorus Fruit, Chorus Fruit, Dragons’s Breath, Elytra, End Crystal, Lingering Potion, Water Splash Potion, Popped Chorus Fruit, Potion of Luck, Tipped Arrow; Spruce, Birch, Jungle, Acacia, and Dark Oak boats

New Status Effects: Levitation, Luck

The End: significant changes to The End dimension – End Cities, End Ship

Crafting: UI updated to allow crafting fireworks, similarly to how Banners are crafted

Brewing: changed to include a slot for Blaze Powder

Tutorial: new Tutorial world, including tutorials for Banners and Elytra

Microsoft versorgt konsolenaffine Minecraft-Fans mit allerlei neuen Goodies: Das Update 1.10 wurde laut Mojangs Youtube-Account für "alle Konsolen-Editionen" von Minecraft veröffentlicht, was also für Xbox One und 360, PS3 und 4, Wii U sowie PS Vita bedeuten dürfte. Neben neuen End-Städten und End-Schiffen nach dem Abschluss des finalen Areals wurde auch "Elytra" hinzugefügt Letzteres ist offenbar eine Art Chestplate-Slot, der dem Spieler Flügel verleihen kann.