Minecraft: Discovery Update 1.1 bringt Marktplatz mit Echtgeld-Käufen - zunächst für Windows 10 und Pocket Edition - 4Players.de

Mit dem "1.1 Discovery Update" bekommt Minecraft auf Windows-10-PCs und Mobilgeräten ein neues Feature: den Minecraft Market Place. Spieler beider Versionen haben mit dem "Market Place" die Möglichkeit, Minecraft-Kreationen der Community zu durchforsten, herunterzuladen, zu spielen und zu kaufen. Der Market Place ist direkt in das Spiel eingebunden. Microsoft erklärt weiter: "Spieler der Windows 10 Edition und Pocket Edition haben mit dem Update Zugriff auf einen wachsenden Katalog, vollgestopft mit neuen Inhalten, die vom Minecraft-Team kuratiert und bereitgestellt werden. Spieler bekommen mit dem neuen Feature eine weitere Möglichkeit, ihre Kreation gegen Geld der Community zur Verfügung zu stellen. Alle Transaktionen finden innerhalb der App statt, die den Spielern eine zusätzliche Sicherheit bietet und z.B. das Risiko von Viren/Malware bei der Installation eliminiert. Der Minecraft Market Place ist neben der Windows-10- und Pocket-Edition auch für weitere Plattformen geplant.""Der Market Place bietet Spielern mit angemeldeter Gewerbetätigkeit [Teilnahme am Partner-Programm ] die Möglichkeit, In-Game-Inhalte zu verkaufen. Als Währung dienen die neuen Minecraft Coins, die Spieler über In-App-Käufe mit echtem Geld erwerben können - oder sich in Echtgeld auszahlen lassen. Für den Kauf von Market Place-Inhalten ist ein Xbox Live -Account notwendig. Die neuen Inhalte sind über verschiedene Plattformen hinweg für Spieler zugänglich. Das funktioniert über einen kostenlosen Xbox Live-Account. Die Coins sind in drei verschiedenen Stufen verfügbar: 1,99 Euro für 300 Coins, 4,99 Euro für 840 Coins und 9,99 Euro für 1.720 Coins." Zum Market-Place-Start im Frühling 2017 sollen verschiedene Abenteuer-Maps, Textur-Packs und Minispiele (unter anderem von Community-Mitgliedern wie BlockWorks, Nocrew und Imagiverse) zur Verfügung stehen.