Minecraft: Infos zu Technik und Umfang der Nintendo Switch Edition - 4Players.de

Microsoft hat in einem Twitch-Livestream einige Details zur im Mai 2017 erscheinenden Nintendo Switch Edition von Minecraft verraten, wie Nintendo Everything berichtet . Demnach soll der Kreativ-Baukasten auf der Nintendo-Konsole mit 60 Bildern pro Sekunde laufen und Spielwelten mit 3.072 x 3.072 Feldern bieten. Zum Vergleich: Auf Wii U und anderen älteren Systemen seien es lediglich 864 x 864, auf PlayStation 4 und Xbox One hingegen 5.120 x 5.120 Felder.Zudem arbeite man an einer Möglichkeit, auf Wii U erschaffene Welten in die Switch-Version zu transferieren. Zur Veröffentlichung soll diese Option allerdings noch nicht verfügbar sein. Inhaltlich soll sich die Switch-Fassung bei Erscheinen auf dem Stand des Januar-Updates befinden und dann zügig auf die anderen Editionen aufschließen. Generell sei die Arbeit mit der Nintendo-Konsole sehr einfach, so die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Console Edition-Trailer