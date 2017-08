Minecraft: Betaversion des Better-Together-Updates verfügbar - 4Players.de

Gefärbtes Glas

Feuerwerk (mit Elytra-Boost)

Papageien

Banner

Rüstungsständer

Jukebox und Schallplatten

Rezeptbuch

Buch und Feder

Schluchten

Grobe Erde

Neue Start-Optionen für jede Welt: Start-Welt, Bonustruhe, Spielern vertrauen

Neue Spielregeln: Explodierendes TNT, Gesundheitsregeneration

Der Befehl '/tickingarea', mit dem Gebiete aktualisiert werden, wenn sich dort keine Spieler befinden

Rechte-Einstellungen für Spieler

Dorfbewohnerzombie Spawn-Ei

In-game-host-Optionen

Neue Ladebildschirme mit hilfreichen Tipps und Tricks

Tutorial-Screens

Remix 3D und Konstruktionsblöcke

Split Screen (nur auf der Konsole)

Die Option, Welten umzuwandeln"

Gehe zur Store App auf Xbox One oder Windows 10 PC

Suche nach dem Xbox Insider Hub

Lade das Xbox Insider Hub herunter und installiere es

Öffne das Xbox Insider Hub

Wähle die Insider-Inhalte und Minecraft Beta aus

Klicke auf teilnehmen

Um auf Android Zugang zur Beta zu erhalten, folge der Anleitung unter diesem Link.

Die Betaversion des Better-Together-Updates auf Android und Windows 10 (PC) ist verfügbar . Der Zugang für Xbox One soll in den nächsten Tagen folgen. Mit dem Update kann Minecraft zukünftig plattformübergreifend über Konsolen, Mobilgeräte und Windows 10 gespielt werden.Microsoft schreibt: "In der Beta erhältst Du einen exklusiven Einblick in die neuen Features des Better Together Update. Neben Feuerwerken, dem Rezeptbuch und neuen Spielregeln erwartet Dich in der Beta das Baumaterial 'Grobe Erde'. Die bisher in der Beta verfügbaren Neuerungen findest Du anbei:"Den Minecraft Market Place findest Du ebenfalls in der Beta für Android und Windows 10 PC. Eine komplette Übersicht der Bugfixes, Features und Änderungen liest Du hier nach."Für einen Zugang zur Beta benötigt man die digitale Version des Spiels. Folgende Schritte sind für Windows 10 und Xbox One nötig:Letztes aktuelles Video: E3-2017-Trailer