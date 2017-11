Minecraft: Infos zum Aquatic-Update, Super Duper Graphics Pack und Switch-Umsetzung auf 2018 verschoben

Zum Ende der Minecon hat Mojang die Neuigkeiten aus dem Livestream auf der offiziellen Webseite zusammengefasst, der zudem bald als Download zur Verfügung gestellt werden soll: Das Update Aquatic betrifft - wie der Name es schon vermuten lässt - die Meere der Spielwelt und wird zahlreiche neue Objekte von Korallen über Delfine bis hin zu versunkenen Schiffwracks hinzufügen. Darüber hinaus soll auch die komplette Wasserphyik überarbeitet werden.Mit dem Dreizack wird außerdem eine neue Waffe in Update enthalten sein, die man entweder auf Gegner schleudern oder im Nahkampf verwenden kann. Mit Hilfe von Magie kann man ihm zusätzliche Fähigkeiten spendieren.Neben Hinweisen auf kostenlose Inhalte im Rahmen der Minecon Earth und dem neuen Minecraft-Server von The Hive! muss man zwei Verschiebungen einräumen: Zum einen wird das Super Duper Graphics Pack nicht länger wie geplant in diesem Jahr, sondern erst 2018 erscheinen. Zum anderen hat man sich auch dazu entschlossen, die Umsetzung für Switch ebenfalls erst im nächsten Jahr zu veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: Better Together Update is now live