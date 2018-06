Minecraft: Better Together Update für Switch; Microsoft und Nintendo werben offensiv mit Cross-Play - 4Players.de

Hey @Xbox, since we can play together in @Minecraft now, did you want to build something? pic.twitter.com/LIylWy3yXZ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 21. Juni 2018

Well since you two seem so lovey-dovey now, why not try building something like this? Have fun! pic.twitter.com/4wMD1FpDA9 — Minecraft (@Minecraft) 21. Juni 2018

Let the building begin! ❤️ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 21. Juni 2018

Two communities, gaming together! 💚 — Xbox (@Xbox) 21. Juni 2018

Für die Switch-Version von Minecraft ist das Update "Better Together" auf Basis der Bedrock-Engine veröffentlicht worden, das Cross-Play mit anderen Plattformen (PC, VR, Xbox One, Mobile) ermöglicht. Besitzer der Minecraft: Nintendo Switch Edition können das Update kostenlos runterladen (inkl. Super Mario Mash-Up Pack). Darüber hinaus erhalten Switch-Spieler auch erstmals Zugang zu Achievements und Gamerscore sowie zum Community-Marktplatz mit einzigartigen Maps, Skins und Texturpaketen.Den Aspekt, dass Spieler auf Switch und Xbox One gemeinsam spielen können, heben Microsoft und Nintendo im folgenden Video hervor. Auch eine Reihe von Tweets dreht sich um die Cross-Play-Funktionalität - allem Anschein nach in Anspielung auf die Konsolen-übergreifende Cross-Play-Verweigerung von Sony (PS4).Einige der erfolgreichsten Spiele (Fortnite, Minecraft, Rocket League) unterstützen Cross-Play und erlauben damit, dass Spieler auf unterschiedlichen Plattformen/Konsolen mit- bzw. gegeneinander spielen können. Nur Sony weigert sich weiterhin, das PlayStation Network bzw. die PlayStation 4 für Cross-Play mit anderen Konsolen zu öffnen. Sogar "Mainstream-Medien" ( zum Überblick ) griffen die ablehnende Haltung von Sony jüngst vermehrt auf - hauptsächlich bei Fortnite.