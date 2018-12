Minecraft: Update bringt Pandas und Katzen - 4Players.de

Laut Xbox.com ist ab sofort das kostenlose Minecraft -Update "Cats and Pandas" auf Xbox One, Windows 10, iOS, Android und Nintendo Switch verfügbar. Die neuen Features lassen sich auch in der Java-Edition von Minecraft mithilfe der "Minecraft Java-Snapshot-Version" benutzen:





Realms und Dein Feedback

"Neben Pandas und neu gestalteten Katzen enthält das Update zahlreiche Neuerungen – darunter Bambus, ein neues Bau-Material in Minecraft. Als Bonus steht Dir ab sofort die Armbrust mit verschiedenen Verzauberungen zur Verfügung. Aktiviere in den Welteinstellungen Deines Spiels das experimentelle Gameplay und teste die starke Armbrust.Als Xbox-Spieler erwirbst Du Realms zukünftig auch im Abonnement und sicherst Dir Deinen Realm dauerhaft. Realms sind Server, die von Minecraft für Dich und Deine Freunde betrieben werden. So bleibt Deine Minecraft-Welt jederzeit online und damit stets zugänglich – selbst wenn Du Dich abmeldest.Überdies behebt das neue Update kleinere Fehler, die regelmäßig von der Community unter bugs.mojang.com identifiziert und festgehalten werden. Eine vollständige Auflistung der Verbesserungen findest Du hier. Besuche für weitere Vorschläge feedback.minecraft.net oder tausche Dich direkt mit dem Minecraft-Team über Discord aus."Letztes aktuelles Video: Cats Pandas A Minecraft Fable of Friendship