Minecraft: Keine Updates mehr für PS3, 360, Wii U und Vita geplant - 4Players.de

Es hat sich ausgehackt - zumindest auf älteren Konsolen: Mit einem sentimentalen Tweet kündigte Entwickler 4J Studios an, dass man die alten Konsolen eingemottet und die Unterstützung für PS3, 360, Vita sowie Wii U eingestellt hat.

As we pack up our Xbox 360, PS3, PSVita and WiiU development kits, we're getting all nostalgic 😢

Please share some of your best memories over the past six and a half years of Minecraft on these consoles! pic.twitter.com/lZhpQUgtLu