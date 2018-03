Bildquelle: USK

Den Kollegen von Gematsu ist ein USK-Eintrag zu Ikaruga aufgefallen, der auf eine kommende Veröffentlichung des vertikal scrollenden Shoot'em-Up-Klassikers auf PlayStation 4 hindeutet. In einem Prüfbericht der USK vom 9. März 2018 wurde einer von Treasure eingereichten PS4-Version jedenfalls eine Altersfreigabe ab 6 Jahren erteilt:Ikaruga debütierte 2001 in japanischen Spielhallen. Im Jahr darauf folgte dann eine Umsetzung für SEGAs Dreamcast in Japan. Die 2003 veröffentlichte Adaption für Nintendos GameCube (zum Test ) erschien erstmals weltweit. Ebenso wie die Portierungen für Xbox 360 2008 (zum Test ) und PC ( Steam ) 2014.Letztes aktuelles Video: Tutorial-Video