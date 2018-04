Ikaruga: Switch-Umsetzung offenbar ebenfalls in Arbeit - 4Players.de

Vor kurzem offenbarte eine FSK-Einstufung , dass sich vermutlich eine PlayStation-4-Umsetzung des Dreamcast-Klassikers Ikaruga in Arbeit befindet. Offenbar experimentiert Treasure momentan auch, ob oder wie sich eine Switch-Umsetzung des Shoot-em-ups realisieren lsst: Darauf deutet zumindest ein Tweet von Entwickler Treasure hin:Darin ist davon die Rede, dass man gebeten worden sei, eine Umsetzung von Ikaruga auf dem horizontal (also normal platzierten) Screen auzutfteln. Das Spiel passe mit seinem Hochkant-Format bereits gut zum vertikal aufgestellten Mittelteil der Konsole; in der horizontalen Position sei die Bildschirmhhe dagegen etwas knapp bemessen. Wer Lust auf das seinerzeit kreative Prinzip mit Farbwechseln bekommen hat, kann brigens auch einen Blick auf den Konkurrenztitel Pawarumi werfen, der auf einer hnlichen, aber komplexeren Farb-Mechanik aufbaut.Letztes aktuelles Video: Tutorial-Video