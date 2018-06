Ikaruga: Arcade-Klassiker erscheint "bald" auch für PS4 - 4Players.de

yopparai schrieb am 07.06.2018 um 13:42 Uhr

Tusch? ich mich oder ist das das erste Mal, dass Ikaruga auf PlayStation-Systemen zu kaufen ist?

Wie auch immer, wer was mit knppelharten Vertikalshootern anfangen kann: Kaufen! Am besten an nem PC-Monitor mit Bildrotation spielen, aber ne groe Glotze reicht auch (ist dann halt nur doof, dass so viel Bild freibleibt).