Radiant Historia: Perfect Chronology: Videomaterial aus dem Remake - 4Players.de

Atlus Japan hat erstes Videomaterial aus Radiant Historia: Perfect Chronology präsentiert. Das 3DS-Remake von Radiant Historia soll am 29. Juni 2017 für 3DS in Japan erscheinen . Ob die Neuauflage auch in Europa und Nordamerika erscheinen wird, ist noch unklar. Die neue Version soll visuelle und spielmechanische Verbesserungen, Sprachausgabe, einen neuen Charakter (Nemesia) und eine dritte "Sub-History" umfassen. Die DS-Version bot zwei Geschichten ("Standard History" und "Alternate History").Letztes aktuelles Video: 3DS-Trailer Japan