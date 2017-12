Radiant Historia: Perfect Chronology: Das Kampfsystem wird im Trailer vorgestellt

"Neuinterpretation des Originals - Spieler entfesseln, in der Rolle des Alistel Agenten Stocke, erneut die Mächte des White Chronicle-Relikts, um die Fähigkeit zur Zeitreise zu erlangen und zwischen zwei alternativen Zeitlinien zu reisen. Mit diesen neuen Kräften müssen Spieler Fehler in der Vergangenheit korrigieren und nicht weniger als die Vernichtung der Welt verhindern. Neu designte Charaktere und Illustrationen, sowie ein neues Intro von A-1 Pictures frischen Radiant Historia: Perfect Chronology visuell auf. Dazu verwöhnen neue Lieder - u.a. von Komponist Yoko Shimomura - und die neu aufgenommene Sprachausgabe die Ohren der Spieler. Neue Optionen bei der Einstellung des Schwierigkeitsgrads runden das Gesamtpaket ab und ermöglichen ein frisches Erlebnis der beliebten Geschichte.

Neue Story-Elemente - Spieler begegnen einem neuen Charakter namens Nemesia, der nicht nur die Geschichte seiner eigenen Welt erzählt, sondern auch mit einer dritten Zeitlinie ein 'Was-wäre-wenn-Szenario' eröffnet. Für alle, die nur das ursprüngliche Radiant Historia erleben möchten, bietet Radiant Historia: Perfect Chronology zwei verschiedene Spielmodi: Append und Perfect. Während Spieler im Perfect-Modus die neue dritte Zeitlinie direkt erleben können, bietet der Append-Modus die dritte Zeitline erst im zweiten Durchlauf an.

Ein unverwechselbarer Klassiker - Trotz der Vielfalt an neuen Inhalten bleibt sich Radiant Historia im Herzen weiter treu. Spieler, die nicht in den Genuss des Original-Titels kommen konnten, haben nun die Chance, einen modernen Klassiker zu erleben. Das spannende und taktisch anspruchsvolle Kampfsystem, unvergessliche Charaktere und spannende Zeitreisen machen Radiant Historia: Perfect Chronology essentiell für alle JRPG Fans."

Atlus USA stellt im folgenden Trailer das Kampfsystem in Radiant Historia: Perfect Chronology vor. So ist taktische Ausmanövrieren der Gegner auf dem Schlachtfeld der Schlüssel zum Sieg. Außerdem können mehrere Gegner gleichzeitig attackiert werden. Auch die Angriffsreihenfolge kann verschoben werden, damit Fähigkeiten voll genutzt werden können.Radiant Historia: Perfect Chronology wird am 16. Februar 2018 für Nintendo 3DS zum Preis von 39,99 Euro erscheinen. Perfect Chronology ist eine erweiterte Version von Radiant Historia (NDS; 2011) mit neuen Spielelementen, verbesserter Grafik und ausgebauter Story.Letztes aktuelles Video: Perfect Chronology Take Control of the BattlefieldFeatures laut Atlus USA: