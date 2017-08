Warface: Prypjat: Neue Spezialmission führt ins post-nukleare Tschernobyl - 4Players.de

My.com und Crytek haben anlässlich der gamescom 2017 erste Details zur Prypjat-Erweiterung von Warface verraten , die Spieler des Online-Shooters gegen Ende des Jahres auf eine post-nukleare Sondermission schicken wird: "In dem zu trauriger Berühmtheit gelangten Tschernobyl - genauer: im Stadtteil 'Prypjat' - wird ein neuer Meilenstein in der Serie gesetzt. Spieler dürfen sich auf spannende Wendungen der Hintergrundgeschichte und technische Verbesserungen in der Spielmechanik freuen.Bei der neuen Spezialmission handelt es sich um eine großangelegte Operation, die am tatsächlichen 'Ground Zero' der Tschernobyl-Katastrophe spielt. Entwickelt wird das Update für den Release Ende des Jahres. Spieler dürfen sich auf eine der ambitionierten und umfassendsten Erweiterungen freuen, die das Spiel bislang gesehen hat – sowohl was die Handlung, als auch den Grad der grafischen Realität angeht.Der düster-atmosphärischen Kulisse von Prypjat mit seinem post-apokalyptischen Setting wird wird sich kein Spieler entziehen können. Um eine realistische Darstellung der Umgebung zu gewährleisten, besuchten die Entwickler von Crytek die Verbotszone mehrmals und studierten das Gelände eingehend, so dass sich die erschreckende Atmosphäre dieses tragischen Ortes so authentisch wie möglich einfangen ließ."Zusätzlich zu den neuen Entwicklungen in der Story soll das Add-on auch neue Feinde und Endgegner einführen, die einen vor neue Herausforderungen stellen sollen.Letztes aktuelles Video: Prypjat-Trailer