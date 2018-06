Warface: Cryteks Free-to-play-Shooter demnächst auf PlayStation 4 und Xbox One - 4Players.de

Cryteks Free-to-play-Shooter Warface wird in Kürze auch auf PlayStation 4 und Xbox One spielbar sein, wie Publisher My.com über seine Webseite und auch Steam mitgeteilt hat. Wann genau die Konsolenfassung startklar sein wird, geht aus dem kurzen Text nicht hervor, ein Trailer zeigt aber erste bewegte Bilder der Umsetzung.Warface ist ein taktisch orientierter Ego-Shooter mit kooperativen PvE-Missionen sowie PvP-Gefechten für bis zu 16 Spieler. Ein Battle Royale gibt es inzwischen ebenso, wobei in dieser Variante nur 16 Teilnehmer kämpfen. Das komplette Spiel ist sowohl auf Steam als auch über den Launcher von My.com erhältlich. Für den grundsätzlich kostenlosen Titel sind verschiedene Waffen und Verzierungen sowie Booster für Geld und Erfahrungspunkte erhältlich.Wer sich über die spielerischen Inhalte informieren möchte, für den hat der Publisher eine entsprechende Übersicht zusammengestellt. My.com weist nicht zuletzt darauf hin, dass sich ein separates Team um die Konsolenfassungen kümmert, die PC-Version also nicht unter dem zusätzlichen Entwicklungsaufwand leiden wird.