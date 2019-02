Warface: Crytek trennt sich von Marke und Entwicklern - 4Players.de

Der Free-to-play-Shooter Warface wird nicht länger bei Crytek entwickelt. Laut eines Berichts von Polygon haben die Entwickler mit Blackwood Games ein eigenes Studio formiert und werden sich in Zukunft die Arbeiten an dem Titel fortführen. Die Leitung hat Michael Khaimzon übernommen, Creative Director von Warface. Ihm sind offenbar zahlreiche Mitarbeiter gefolgt. Ob der Schritt gleichzeitig das Aus für das Crytek-Studio in Kiew bedeutet, ist noch nicht offiziell bestätigt.



Schon 2016 trennte sich Crytek im Zuge einer Umstrukturierung von fünf seiner Studios – übrig blieben lediglich das Hauptquartier in Frankfurt sowie Niederlassung in Kiew und der Türkei. In einem Statement von Avni Yerli heißt es:



„ Blackwood wird die weitere Entwicklung der Warface-Marke vollständig übernehmen, inklusive aller zuvor angekündigter Updates.“ Bei dem Schritt handelt es sich nach Angaben von Yerli um eine wichtige strategische und strukturelle Veränderung. „Diese Umstrukturierung erlaubt es uns, uns auf unsere eigenen Kernmarken und langfristigen Pläne zu konzentrieren“, so Yerli.



Mit dem Verlust von Warface arbeitet Crytek nach derzeitiger Erkenntnis lediglich an einem Projekt: dem kooperativen Monsterjagdspiel Hunt: Showdown, das sich derzeit im Early Access befindet. Ein weiterer Teil der Crysis-Reihe, für die das Studios in erster Linie bekannt ist, wurde bisher noch nicht angekündigt.

