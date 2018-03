Tomb Raider: Remaster der ersten drei Teile für PC gestrichen - 4Players.de

Aktualisierung vom 22. März 2018, 16:30 Uhr:

After this episode, we are refocusing on new projects involving Augmented Reality on iOS and VR on PC. We are not more committed on third party license anymore. — realtech VR (@realtech_VR) 21. März 2018

Ursprüngliche Meldung vom 14. März 2018, 10:36 Uhr:

TR1-3 remaster for PC are planned for Steam for free and will requires the purchase of the DOS version being sold on Steam (like ZDoom playing Doom games). Also the PC version will supports OpenVR and features a new 3D engine for both 3 games. — realtech VR (@realtech_VR) 1. März 2018

Sure our mod has DirectX11 support and we have Windows Mixed Reality headset at our workplace. Also using #SDL so possibility for Xbox one as well. Still need approval. — realtech VR (@realtech_VR) 12. März 2018

Die Remaster der ersten drei Tomb-Raider-Teile von Realtech VR werden nicht mehr für PC erscheinen. Publisher Square Enix war laut einer Petition , die das Projekt noch retten soll, nicht an den PC-Umsetzungen interessiert und hat als Lizenzhalter sein Veto eingelegt.In dem vermeintlichen Schreiben heißt es, dass sowohl Tomb Raider 3 Mobile (iOS und Android) als auch die PC-Umsetzungen der Tomb-Raider-Remaster nicht veröffentlicht werden sollen. Alle YouTube-Videos der PC-Fassung wurden bereits gelöscht. In dem noch verfügbaren Twitter-Statement von Realtech VR steht, dass sie sich in Zukunft nur noch um AR- und VR-Projekte kümmern wollen und von Third-Party-Lizenzarbeiten die Nase voll haben.Die ersten drei Tomb-Raider-Teile sollen als Remaster für PC erscheinen , diesen Plan bestätigte Realtech VR via Twitter. Diejenigen, welche die MS-DOS-Vollversionen der Spiele auf Steam besitzen, sollen kostenlosen Zugang zu den Remaster-Versionen erhalten. Die Umsetzungen werden auf einer neuen 3D-Engine basieren und OpenVR unterstützen. Ein offener Betatest ist vorgesehen . Offiziell angekündigt wurden die Remaster (von Publisher Square Enix) bisher nicht.Realtech VR hatte bereits Tomb Raider 1 und 2 für Android und iOS umgesetzt. Der dritte Teil wird demnächst auf mobilen Gerätschaften erscheinen. Spielszenen aus den bislang nicht veröffentlichten PC-Remaster-Versionen von Tomb Raider 1 und 2 hatten die Entwickler bereits im vergangenen Jahr gezeigt.