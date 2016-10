The Elder Scrolls 5: Skyrim: Special Edition wird auf der PlayStation 4 Pro in nativer 4K-Auflösung laufen - 4Players.de

Screenshot - The Elder Scrolls 5: Skyrim (PS4) Screenshot - The Elder Scrolls 5: Skyrim (PS4) Screenshot - The Elder Scrolls 5: Skyrim (PS4)

The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition wird auf der PlayStation 4 Pro in nativer 4K-Auflösung laufen, dies bestätigte Bethesda im Zuge der Ankündigung, dass Modifikationen für Fallout 4 und Skyrim Special Edition auch auf PlayStation 4 verfügbar sein werden (wir berichteten ). Die Special Edition von Skyrim wird bei der Veröffentlichung am 28. Oktober 2016 über dieses 4K-Feature verfügen. Folgende Screenshots von der PS4 Pro hat Bethesda bereitgestellt. Auch Fallout 4 soll später mit einem PS4-Pro-Update (erweiterte Beleuchtungseffekte und verbesserte Grafikfeatures) versorgt werden.