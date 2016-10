The Elder Scrolls 5: Skyrim: Special Edition: Trailer zeigt die grafischen Verbesserungen und die Spielwelt - 4Players.de

Bethesda hat ein weiteres Video zur Skyrim Special Edition veröffentlicht, das die grafischen Verbesserungen im Vergleich zu The Elder Scrolls 5: Skyrim und die weitläufige Spielwelt in den Vordergrund stellt. Das Rollenspiel wird ab dem 28. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein. Die Special Edition enthält das Hauptspiel, alle Erweiterungen und neue Features wie überarbeitete Grafik und Effekte, dynamische Tiefenschärfe, Screen Space Reflections, volumetrische Effekte und mehr. Zudem können PC-Mods nun auch auf PlayStation 4 und Xbox One gespielt werden. Details zur Verfügbarkeit, Preload und Freischaltung findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Special Edition Gameplay Trailer