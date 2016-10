The Elder Scrolls 5: Skyrim: Special Edition für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Bethesda hat die "Skyrim Special Edition" für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die PC-Version kostet 39,99 Euro. Die Konsolen-Fassungen schlagen mit 59,99 Euro zu Buche. Die überarbeitete Version des Rollenspiels The Elder Scrolls 5: Skyrim umfasst die drei Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire sowie Dragonborn und verbesserte Grafik mit dynamischer Tiefenschärfe, Screen Space Reflections, volumetrischen Effekten, neuen Wasser-/Schnee-Shadern und mehr. PC-Mods können fort auch auf PS4 und Xbox One gespielt werden. Native 4K-Unterstützung wird zudem auf der PlayStation 4 Pro geboten.PC-Spieler, die bereits die Legendary Edition oder The Elder Scrolls 5: Skyrim mit den drei Erweiterungen Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn (Stichtag: 27. Oktober) besitzen, erhalten die Skyrim Special Edition kostenlos. Das erste Nutzer-Feedback bei Steam fällt "ausgeglichen" aus. 60 Prozent der 5.023 Nutzerreviews sind "positiv". Einige Nutzer schreiben, dass die "Skyrim Special Edition" zwar besser als die normale Version von Skyrim aussehen würde, es aber einige Skyrim-Modifikationen geben würde, denen die "Special Edition" nicht das Wasser reichen könnte.Letztes aktuelles Video: Special Edition Gameplay Trailer