The Elder Scrolls 5: Skyrim: Special Edition: Schlechtere Soundqualität auf PC und Xbox One? Verrauschte Texturen durch Upscaling? - 4Players.de

Bei Reddit beklagen einige Spieler eine Verschlechterung (ein "Downgrade") der Soundqualität bei der Skyrim Special Edition auf PC und Xbox One im Vergleich zu The Elder Scrolls 5: Skyrim . Die Umsetzung für PlayStation 4 scheint davon nicht betroffen zu sein. In einem Beitrag legt "LasurArkinshade" dar, dass die Sounddateien (Musik und Sprachausgabe ausgenommen) im Skyrim-Original im unkomprimierten .wav-Format vorliegen würden. Bei der Special Edition wurden die Dateien allerdings im .xwm-Format gespeichert und dabei "hochgradig komprimiert". Dadurch würde der Sound "trüber" und weniger klar klingen. Der Unterschied fällt vor allem im Spektrogramm der Audiodateien auf (links: Original; rechts: komprimierte Version) - vor allem in hohen Frequenzbereichen. Zu diesem Problem hat sich ein Mitarbeiter von Bethesda zu Wort gemeldet. Demnach würden sie bereits einen Hotfix-Patch testen und in der nächsten Woche wohl ein Update veröffentlichen. Darüber hinaus wird auch die Texturqualität infrage gestellt, denn die Vergrößerung der Texturen (von 512x512 auf 1024x1024) soll laut diesem Forum-Beitrag nicht wirklich die Bildqualität verbessert haben. Vielmehr seien die Texturen nun verrauschter und unschärfer ( Beispiel ).Letztes aktuelles Video: Special Edition Gameplay Trailer