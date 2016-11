Bethesda hat den Betatest (PC) des ersten Updates für The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition bei Steam gestartet. Der Patch sorgt dafür, dass "einige Sound-Dateien" nicht mehr in der komprimierten Fassung vorliegen. Einige Spieler beklagten sich in den vergangenen Tagen über die Qualität dieser Sound-Dateien ( wir berichteten ). Darüber hinaus werden allgemeine Verbesserungen und Performance-Optimierungen vorgenommen. Auch ein Problem mit Nicht-Spieler-Charakteren, die nicht an den korrekten Orten erscheinen sollen, wird behoben. Eine Anleitung zur Teilnahme am Betatest findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Special Edition Gameplay Trailer