The Elder Scrolls 5: Skyrim: Switch-Adaption soll auf der Special Edition basieren - 4Players.de

Wie My Nintendo News berichtet , soll die Switch-Umsetzung von The Elder Scrolls 5: Skyrim nicht auf der Original-Fassung des Rollenspiels von 2011 (PC, PS3, Xbox 360), sondern auf der Special Edition von 2016 (PC, PS4, Xbox One) basieren. Dies würden jedenfalls entsprechende Vergleichsaufnahmen, die bei NeoGAF und YouTube aufgetaucht sind, nahelegen:Ein weiteres Indiz seien die ebenfalls überarbeiteten Wasser-Shader in der Switch-Fassung:Die Umsetzung für die Nintendo-Konsole soll zudem Bewegungssteuerung für Kampf und Schlossknacken, Kleidung und Ausrüstung aus The Legend of Zelda sowie zusätzliche Beute, die sich über kompatible amiibos freischalten lässt, bieten. Außerdem sollen alle offiziellen Add-ons wie Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn enthalten sein.Letztes aktuelles Video: E3 2017 Switch-Trailer