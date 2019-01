The Elder Scrolls 5: Skyrim: Modifikation "Beyond Skyrim" soll die Spielwelt Tamriel komplett umfassen - 4Players.de

Mit Beyond Skyrim befindet sich ein sehr umfangreiches (inoffizielles) Mod-Vorhaben bei mehreren Teams für The Elder Scrolls 5: Skyrim in Entwicklung. Das Ziel ist es, dass man alle benachbarten Gebiete/Provinzen von Skyrim besuchen und dort diverse Inhalte erleben kann - neben den bekannten Gebieten sollen auch Areale aus Tamriel nachgebildet werden, die (bis zur Veröffentlichung von The Elder Scrolls Online ) nur in Büchern erwähnt wurden.Einen ersten Blick auf Beyond Skyrim: Morrowind - The New North könnt ihr im folgenden Trailer werfen. Zu sehen sind die nördlichen Inseln von Morrowind wie zum Beispiel Bleakrock und Sheogorad. Die Mod-Entwickler versprechen vertonte Quests sowie neue Orte, Charaktere, Dungeons und Ausrüstung. Einige Modelle und Texturen sind Eigenkreationen. Manche Modelle stammen aus der Dragonborn-Erweiterung von Skyrim. Über einen möglichen Releasetermin der Modifikation bzw. der Teile von Beyond Skyrim möchten die Entwickler nicht sprechen ( zur Webseite ). Das Mod-Team sucht derweil noch Verstärkung. Interessierte Personen können sich hier bewerben. Arbeitsproben sind erforderlich.Kurz nach Weihnachten hatten die Entwickler von Beyond Skyrim im ersten Video-Tagebuch über ihre Arbeit und ihre Fortschritte gesprochen. Zu sehen waren u. a. Iliac Bay, Roscrea, Cyrodiil, Elsweyr, Morrowind und Atmora.