SpyParty: Soll nach über neun Jahren Entwicklungszeit 2018 im Early Access erscheinen

Nach über neun Jahren Entwicklungszeit gibt es ein neues Lebenszeichen von SpyParty, in dem ein Spion und ein Scharfschütze gegeneinander antreten. Wie PC GamesN schreibt, hat Chris Hecker einen neuen Trailer zu seinem Spiel veröffentlicht und anschließend in den Kommentaren zu einem möglichen Releasetermin geäußert. Demnach strebt er derzeit eine Veröffentlichung Anfang 2018 bei Steam im Early Access an. Das muss allerdings nicht viel heißen: Anfang 2013 schätzte Hecker, dass die Fertigstellung von SpyParty noch etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen würde. Doch schon damals hat er eingeräumt, dass er nicht gut darin sei, Termin-Geschichten richtig einzuschätzen. Da lag er wohl richtig...Etwas Hoffnung macht, dass mittlerweile auch die Steam-Seite zum Spiel ein Facelifting bekommen hat und schon auf den angepeilten Start im Early Access einstimmt.Letztes aktuelles Video: This is SpyParty