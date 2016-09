PlayStation Vita: Der Handheld kam einfach zu spät auf den Markt, meint der ehemalige Chef von Sony America; Smartphones und Tablets waren zu stark - 4Players.de

Die PlayStation Vita ist ein großartiges Gerät, aber es kam einfach zu spät auf den Markt, erklärte Jack Tretton, der ehemalige Chef von Sony Computer Entertainment America, gegenüber IGN . Er sagte: "Nun, da ich nicht mehr da arbeite ... ich glaube damals wurde so darüber gedacht: 'Das ist ein großartiges Gerät, aber es ist einfach zu spät dafür.' Die Welt hat sich auf tragbare Geräte eingestellt, die keine dedizierten Spiele-Maschinen sind."Tretton meinte weiter, dass die PSP (PlayStation Portable) es als Vorgänger der Vita noch geschafft hätte, Konsolen-ähnliche Erfahrungen auf Handhelds zu bringen und zugleich "ältere Spieler" zu begeistern. Die PS Vita hingegen sei zu einer Zeit veröffentlicht worden, in der solch ein Gerät - also eine tragbare Spiele-Konsole - bereits auf dem absteigenden Ast war, bedingt durch die wachsende Beliebtheit von Smartphones und Tablets. Sie hätten daher die PS Vita zu einer Zeit veröffentlicht, in der nur wenige Leute tatsächlich eine dedizierte, tragbare Spiele-Konsole brauchten.Letztes aktuelles Video: Remote Play-Werbespot