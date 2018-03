The Darkness 2: Wird derzeit kostenlos bei Humble Bundle angeboten - 4Players.de

Bei Humble Bundle wird The Darkness 2 derzeit kostenlos für PC angeboten (Preis vorher: 29,99 Euro). Das Angebot gilt bis Mittwoch um 21 Uhr oder bis alle verfügbaren Codes vergeben wurden. Der Keycode muss bei Steam eingelöst werden.Unseren Test von The Darkess 2 auf PC, PlayStation 3 und Xbox One findet ihr hier . Auszug aus dem Fazit: Schön auch, dass die neuen Entwickler die Idee der ruhigen Momente weiter führen: Der Tritt aufs Bremspedal verleiht dem Spiel und seinen Figuren spürbar mehr Tiefe, was wiederum der guten Handlung zugutekommt: Das ständige Hin und Her zwischen Fiktion und Wirklichkeit, die dreckigen Illusionen der Finsternis, Jackies stetes Trudeln in den Wahnsinn - sehr cool! Man kann sich auch einfach durch das Spiel ballern, erlebt in dieser Variante aber einen eher normalen Shooter mit schlaffer KI. Besonders wird er erst durch seine Tempowechsel, den kreativen Umgang mit den Tentakeln und der Umgebung, nicht aufgrund der durchschnittlichen Action, die so typisch für Digital Extremes ist.Letztes aktuelles Video: PEGIUSK-Vergleich