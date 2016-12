Disaster Report 4 Plus: Summer Memories: Hinweise auf Veröffentlichung im Westen - 4Players.de

Das für die PlayStation 4 als Disaster Report 4 Plus: Summer Memories wiederbelebte PS3-Projekt Disaster Report 4 alias SOS: The Final Escape 4 , könnte auch im Westen erscheinen. Zumindest bietet Entwickler Granzella die offizielle Website zum Spiel seit heute auch in einer englischen Version an. Laut Gematsu hatten die Japaner bereits zuvor Interesse geäußert, den Überlebenskampf in einer von einem Erdbeben verwüsteten Großstadt auch in Europa und Nordamerika zu veröffentlichen. In Japan will man im Januar 2017 zudem eine VR-Demo als Download bereitstellen . Die PlayStation-VR-Unterstützung soll im finalen Spiel allerdings optional sein. Ein Erscheinungstermin für das wahlweise als Frau oder Mann bestreitbare Survival-Action-Adventure wurde bisher nicht genannt.Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer Japan