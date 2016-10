Beyond Good & Evil: Steht bald kostenlos im Ubisoft-Club zur Verfügung - 4Players.de

Im Zuge des 30-jährigen Jubiläums wird Publisher Ubisoft jeden Monat die (digitale) Vollversion eines PC-Spiels kostenlos im Ubisoft-Club zur Verfügung stellen. Das nächste Spiel wird Beyond Good & Evil (2003) sein. Das Action-Adventure von Ubisoft Montpellier und Michel Ancel wird ab dem 12. Oktober 2016 bereitstehen. Derzeit ist noch The Crew als Teil dieser Aktion verfügbar. In den vorherigen Monaten konnte man sich Rayman Origins, Splinter Cell und Prince of Persia: The Sands of Time schnappen. Derzeit wird auch fleißig über den Nachfolger von Beyond Good & Evil spekuliert (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich