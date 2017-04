Stardock und Ironclad Games haben zum fünfjährigen Jubiläum von Sins of a Solar Empire: Rebellion das große Update 1.9 bereitgestellt. Der (kostenlose) Patch sorgt dafür, dass das Weltraum-Echtzeit-Strategiespiel auf modernen PC-Systemen besser läuft und besser aussieht ("Extrem-Option" für Texturen). Auch die Benutzeroberfläche skaliert nun besser mit höheren Auflösungen (4K). Speicher-Probleme und KI-Bugs wollen die Entwickler ebenfalls aus der Welt geschafft haben. Das Change-Log findet ihr hier . Sins of a Solar Empire: Rebellion wird noch bis 19 Uhr mit 75%-Rabatt angeboten ( Steam Stardock )."This is what I call the 'modernization update'", sagte Blair Fraser, Produzent der Serie Sins of a Solar Empire. "My primary goal was to create a 4k remastering that thrives being played on modern gaming rigs. We are thrilled to deliver the best Sins: Rebellion yet."Letztes aktuelles Video: Update 19