Catherine: Full Body: Erweiterter Remaster für PlayStation 4 und PS Vita angekündigt; erste Details

Aktualisierung vom 19. Dezember 2017, 15:02 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 19. Dezember 2017, 11:03 Uhr:

In der Famitsu via Gematsu sind weitere Details zu Catherine: Full Body verraten worden. Die dritte "Catherine" trägt den Namen "Rin"; Aya Hirano wird die japanischen Sprachaufnahmen übernehmen. Rin ist eine Pianistin in Vincents Kneipe und wird als ehrlich, offen und freundlich/zärtlich beschrieben. Sie soll eine "heilende Wirkung" auf Vincent haben, der von Albträumen heimgesucht wird. Durch Rin wird auch die Geschichte der anderen beiden Charaktere erweitert und beeinflusst. Man wird aber zwischen der klassischen und der neuen Geschichte umschalten können.Der Untertitel "Full Body" kommt aus dem Wein-Bereich und soll verdeutlichen, dass die Geschichte reichhaltiger und einen gewissen "erotischeren" Touch haben wird. Insgesamt wird es neue Enden, Episoden, Anime-Filme und "Sexy Events" geben. Neue Puzzle-Mechaniken, Herausforderungen, Cross-Save-Support und "Online-Kämpfe" sind geplant. Außerdem soll es einen Spielmodus bzw. einen Schwierigkeitsgrad geben, der die Story in den Vordergrund stellen wird. Die Entwicklung ist zu ungefähr 50 Prozent abgeschlossen. Releasetermin und Preis müssen noch angekündigt werden.Die Gerüchte haben sich bestätigt : Atlus hat Catherine: Full Body für PlayStation 4 und PS Vita angekündigt. Catherine: Full Body ist ein erweiterter Remaster von Catherine (PS3, Xbox 360). Zu den neuen Inhalten gehört eine dritte, spielbare Catherine, die eine andere Ausstrahlung und Persönlichkeit als die anderen beiden Charaktere haben wird. Neue Zwischensequenzen, Handlungsstränge und Entwicklungen werden ebenfalls versprochen.Entwickelt wird Catherine: Full Body von Studio Zero unter der Leitung von Katsura Hashino (Produzent und Director von Catherine; Director von Persona 5). Weitere Details sollen in den nächsten Tagen und Wochen folgen, u. a. in einem NicoNico-LiveStream am 22. Dezember 2017 um 12:00 Uhr (MEZ).Unseren Test von Catherine auf PS3 und Xbox 360 findet ihr hier : Ein Mann. Zwei Frauen. Bindungsängste. Psychische Blockaden, die im wahrsten Sinne des Wortes erklommen werden müssen. Entscheidungen. Konsequenzen. Mystery. Und das alles in einem sehenswerten Anime-Artdesign. Catherine bricht mit Konventionen und mischt Genre munter zusammen.Letztes aktuelles Video: Ersten zehn Minuten