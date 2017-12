Atlus USA hat bestätigt , dass Catherine: Full Body auch in westlichen Regionen veröffentlicht werden soll. Weitere Details hat der Publisher aber nicht mitgeteilt. Plattformen, Preis und Termin sollen später und "langsam" verraten werden.Catherine: Full Body ist ein erweiterter Remaster von Catherine (PS3, Xbox 360). Zu den neuen Inhalten gehören eine dritte Catherine, neue Zwischensequenzen, weitere Handlungsstränge und neue Puzzles. Die dritte "Catherine" trägt den Namen "Rin". Rin ist eine Pianistin in Vincents Kneipe und wird als ehrlich, offen und freundlich/zärtlich beschrieben. Sie soll eine "heilende Wirkung" auf Vincent haben, der von Albträumen heimgesucht wird. Durch Rin wird auch die Geschichte der anderen beiden Charaktere erweitert und beeinflusst. Man wird aber zwischen der klassischen und der neuen Geschichte umschalten können.Der Untertitel "Full Body" kommt aus dem Wein-Bereich und soll verdeutlichen, dass die Geschichte reichhaltiger und einen gewissen "erotischeren" Touch haben wird. Insgesamt wird es neue Enden, Episoden, Anime-Filme und "Sexy Events" geben. Neue Puzzle-Mechaniken, Herausforderungen, Cross-Save-Support und "Online-Kämpfe" sind geplant. Außerdem soll es einen Spielmodus bzw. einen Schwierigkeitsgrad geben, der die Story in den Vordergrund stellen wird.Letztes aktuelles Video: Full Body Japanischer Trailer