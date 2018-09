Catherine: Full Body: Zweiter Trailer aus Japan und Support-Funktionen der Action-Puzzles vorgestellt - 4Players.de

Die Action-Puzzle-Sequenzen in Catherine: Full Body werden laut der japanischen Webseite (via Gematsu ) vier Unterstützungsfunktionen bieten. Zu diesen Support-Funktionen gehören Auto-Play (automatisches Klettern mit einer Taste), Retry Assist (Wiederholung des Versuchs bei einem Game Over), Automatic Undo (automatisches Rückgängigmachen; ein Schritt zurück, auch nach dem Tod) und Puzzle Skip (Rätsel vollständig überspringen). Neben dem lokalen Multiplayer-Modus ist auch ein Online-Multiplayer mit Spielern auf der ganzen Welt möglich. Die dritte "Catherine" soll übrigens den Namen "Qatherine" tragen.Last but not least ist das "Catherine 'Ideal Voice' Set" (DLC) vorgestellt worden, mit dem es möglich sein wird, die Stimme von Catherine in jeder Anime- und Eventszene im Spiel zu ändern. Insgesamt neun Sprecher werden in das Set aufgenommen (Catherines Original-Sprecher und Mamiko Noto sind ebenfalls enthalten; insgesamt also elf Sprecher). Dieser herunterladbare Inhalt ist in der "First-Print Limited Edition: Catherine: Full Body Dynamite Full Body Box" in Japan (limitierte Erstauflage) enthalten und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch separat verkauft.Bei der Tokyo Game Show 2018 (in der kommenden Woche) wollen die Entwickler zudem "eine ungewöhnliche Zusammenarbeit" ankündigen.Catherine: Full Body ist ein erweiterter Remaster von Catherine (PS3, Xbox 360). Zu den neuen Inhalten gehören eine dritte Catherine, neue Zwischensequenzen, weitere Handlungsstränge und neue Puzzles. Durch Rin wird auch die Geschichte der anderen beiden Charaktere erweitert und beeinflusst. Man wird aber zwischen der klassischen und der neuen Geschichte umschalten können. Der Untertitel "Full Body" kommt aus dem Wein-Bereich und soll verdeutlichen, dass die Geschichte reichhaltiger und einen gewissen "erotischeren" Touch haben wird. Insgesamt wird es neue Enden, Episoden, Anime-Filme und "Sexy Events" geben. Neue Puzzle-Mechaniken, Herausforderungen, Cross-Save-Support und "Online-Kämpfe" sind geplant. Außerdem soll es einen Spielmodus bzw. einen Schwierigkeitsgrad geben, der die Story in den Vordergrund stellen wird.Catherine: Full Body wird am 14. Februar 2019 in Japan für PS4 und PS Vita erscheinen. Wann das Spiel in Europa und Amerika erscheinen wird, ist noch unklar, aber Atlus hatte die Veröffentlichung in westlichen Regionen bereits bestätigt.Letztes aktuelles Video: Full Body Japanischer Trailer 2