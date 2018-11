Catherine: Full Body: Dritter Trailer aus Japan - 4Players.de

Atlus hat in Japan einen dritten Trailer zum Remake von Catherine veröffentlicht, das in Japan am 14. Februar und damit am Valentinstag für PS4 und Vita erscheint. Ein Release im Westen ist ebenfalls für 2019 vorgesehen, doch gibt es diesbezüglich noch kein konkretes Datum für Catherine: Full Body.Nach Angaben von DualShockers befasst sich der Trailer u.a. mit der Vorstellung der Spielmodi und der CrossPlay- / Cross-Save-Funktionalität zwischen PS4 und dem Handheld. Zudem gibt es erste Ausblicke auf die DLC-Erweiterungen, die bereits in der Collector's Edition enthalten sein werden. Am Ende wird schließlich noch die Zusammenarbeit mit Persona 5 thematisiert. Dadurch kann man mit Joker im Versus-Modus spielen und hört Kommentare der Phantom Thieves.Letztes aktuelles Video: Full Body Japanischer Trailer 3