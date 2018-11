Catherine: Full Body: Share-Funktionen werden teilweise deaktiviert - 4Players.de

Atlus will bei Catherine: Full Body die Share-Funktion der PlayStation 4 in der zweiten Hälfte des Story-Modus deaktivieren. Das geht aus einer Fragerunde auf Twitter mit Game Director Kenichi Gotoh hervor, die von Personacentral aufgegriffen wurde. Zwar gibt es in den Modi Colosseum und Babel inklusive der Online-Kämpfe keinerlei Einschränkungen, doch um Spoilern entgegen zu wirken, werden die Share-Möglichkeiten im Story-Modus dann ab einem bestimmten Moment im Spiel blockiert.Schon bei Persona 5 griff Atlus zu ähnlichen Maßnahmen. Catherine: Full Body, ein Remaster der Mischung aus Knobelspiel, Geschicklichkeit und Dating-Sim, soll in Japan am 14. Februar 2019 für PS4 und PS Vita erscheinen. Eine Veröffentlichung im Westen ist ebenfalls für nächstes Jahr vorgesehen, doch gibt es derzeit noch kein konkretes Datum.Letztes aktuelles Video: Full Body Japanischer Trailer 3