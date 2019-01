Catherine: Gerücht: Eine PC-Version, ein Schaf auf Steam und eine Altersempfehlung - 4Players.de

Aktualisierung vom 04. Januar 2019, 14:05 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 03. Januar 2019, 17:21 Uhr:

Die PC-Umsetzung von Catherine (PS3 und Xbox 360) wird immer wahrscheinlicher, denn das Entertainment Software Rating Board hat eine Altersempfehlung für die PC-Fassung vergeben ( zur ESRB-Seite ). Die Mischung aus Rätselspiel und Dialog-Adventure mit reifen Themen wird in den USA und Kanada ab 17 Jahren freigegeben sein, u. a. aufgrund von Blut, partieller Nacktheit, sexuellen Themen, Kraftausdrücken, Alkoholkonsum und Gewaltdarstellung.Mäh! Auf der Steam-Webseite von Bayonetta ist nach langer Zeit wieder eine Neuigkeit veröffentlicht worden, und zwar das Bild eines Schafs mit der Überschrift "Baa". Sega hatte in der Vergangenheit bereits ähnliche Hinweise gestreut, bevor die PC-Versionen von Vanquish und Puyo Puyo Tetris letztendlich angekündigt wurden. Noch im Dezember 2018 ist bei der australischen Altersklassifikationsstelle ein Eintrag zu Catherine Classic aufgetaucht (Entwickler: Atlus; Publisher: Sega Europe und Koch Media). Und da Schafe in Catherine eine ziemlich wichtige Rolle spielen ( Details ), wertet Gematsu diese Steam-Neuigkeit als versteckten Hinweis auf eine PC-Version von Catherine (Classic).Catherine Classic grenzt sich höchstwahrscheinlich von Catherine: Full Body ab. Catherine Classic ist das Original. Catherine: Full Body ist der anstehende Remaster. Letzterer soll in Japan am 14. Februar 2019 für PS4 und PS Vita erscheinen. Eine Veröffentlichung im Westen ist ebenfalls für 2019 vorgesehen.Letztes aktuelles Video: Full Body Japanischer Trailer 3